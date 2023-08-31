В Москве проведут более 150 мероприятий в честь Дня города
В Москве состоится более 150 мероприятий в День города, который будет отмечаться 9 и 10 сентября. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.
В частности, в субботу на Большой спортивной арене «Лужников» пройдёт праздничный концерт.
На других площадках в течение всех выходных будут выступать российские исполнители и творческие коллективы города.
Кроме того, запланированы уличные концерты классической музыки и благотворительный фестиваль «Добрая Москва».
Мероприятия будут организованы и в парке искусств «Музеон», на Цветном бульваре и Поклонной горе, на 12 окружных площадках.
Ранее сообщалось, что аттракционы в парках культуры и отдыха в Москве будут работать бесплатно в День города, 9 и 10 сентября.