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В Москве проведут более 150 мероприятий в честь Дня города

В Москве состоится более 150 мероприятий в День города, который будет отмечаться 9 и 10 сентября. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

В Москве проведут более 150 мероприятий в честь Дня города
© РИА Новости

В частности, в субботу на Большой спортивной арене «Лужников» пройдёт праздничный концерт.

На других площадках в течение всех выходных будут выступать российские исполнители и творческие коллективы города.

Кроме того, запланированы уличные концерты классической музыки и благотворительный фестиваль «Добрая Москва».

Мероприятия будут организованы и в парке искусств «Музеон», на Цветном бульваре и Поклонной горе, на 12 окружных площадках.

Ранее сообщалось, что аттракционы в парках культуры и отдыха в Москве будут работать бесплатно в День города, 9 и 10 сентября.