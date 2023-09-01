Трамваи снова начнут ходить по Бауманской улице с 2 сентября в выходные

Трамваи №4, 43 и 50 снова будут курсировать на ул. Бауманская с 2 сентября 2023 года по выходным дням, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 2 сентября по выходным восстанавливается движение трамваев по ул. Бауманская. Трамваи №4, 43, 50 снова ходят по своим обычным маршрутам», – говорится в сообщении.

Уточняется, что временный маршрут автобуса №050 больше не работает.