Психолого-педагогические классы откроются в Москве с 1 сентября

«Предпрофессиональные классы развиваются в городских школах уже восемь лет, там есть медицинское, инженерное, медиа- и ИТ-направления. С этого года добавятся еще психолого-педагогические классы. 360 школ, или две трети, уже имеют такие классы, там учатся свыше 37 тысяч старшеклассников, что составляет около 30%», — отметила заместитель мэра.

В новом учебном году программа занятий в предпрофессиональных классах включит в себя различные новшества и, помимо тесной связки с вузами, школьники будут плотно взаимодействовать с организациями, предприятиями и с колледжами. По мнению Раковой, теперь получение первой профессии станет для школьников обязательным, не потому что их будет заставлять школа, а потому что самим ребятам станет важно намного детальнее погрузиться в сферу, в которой они будут в последствии продолжать обучение.