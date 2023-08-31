Собянин рассказал о масштабном благоустройстве территорий школ и детских садов

В этом году в Москве благоустроили 167 территорий возле детских садов, школ и колледжей. О результатах работы рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

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«Вот и подошло к концу лето. Пока ребята отдыхали, городские службы занимались большой работой по благоустройству территорий школ и детских садов. Подновляли стадионы и комплексы уличных тренажеров, укладывали травмобезопасное покрытие, устанавливали горки и качели для малышей. Кое-где сделали даже тематические площадки, например для изучения правил дорожного движения. Высаживали больше зелени. И конечно, устанавливали дополнительное освещение, чтобы школьные дворы были уютными долгими осенними и зимними вечерами», — написал Мэр Москвы.

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С 2021 года в столице обновили около 770 территорий образовательных организаций.

«Результаты этой работы видны невооруженным глазом. После благоустройства школьные дворы и стадионы превращаются в центры притяжения для местных жителей. В первой половине дня здесь проходят уроки физкультуры. А после обеда и до самого вечера — кипит бурная жизнь», — отметил Сергей Собянин.

Интересные проекты 2023 года

Самым крупным проектом по благоустройству территории образовательного учреждения стал двор колледжа № 23. Он находится на улице Молостовых в районе Ивановское. На бывшем пустыре специалисты оборудовали футбольное поле с трибуной и беговой дорожкой. Появилась площадка с современными турниками, брусьями и тренажерами с изменяемым весом. Также обустроили памп-трек, площадку для стритбола и игры в бочче — состязаний с мячом на точность броска.

Спортивный кластер дополнили большой игровой зоной с горками, каруселями, качелями, стеной для рисования и тренажерами для развития мелкой моторики.

В Тропарево-Никулине обновили территорию ГБОУ «Школа на проспекте Вернадского». Здесь привели в порядок пять спортивных площадок, среди которых две многофункциональные, футбольное и волейбольное поля и место для воркаута под навесами.

«Для ребят из детского сада школы № 2101 на улице Герасима Курина сделали сразу 10 современных игровых зон и три спортивные площадки со всевозможными качелями, качалками, песочницами, развивающими тач-панелями, игровыми домиками и машинами», — добавил Мэр Москвы.

Обновили также территорию школы № 763 и детского сада при ней на Стартовой улице. Здесь сделали новые песочницы, игровые поля и лабиринт, поставили современное оборудование. На новой метеорологической площадке ребята знакомятся с природными явлениями и изучают смену погоды. А рядом с ней можно попрыгать на нарисованных многоуровневых классиках.

В Северном Медведкове привели в порядок двор Первого московского образовательного комплекса на улице Тихомирова, оборудовали комфортные места для отдыха с навесами и круглыми скамейками. Оснастили площадки для игры в волейбол, футбол и баскетбол, а также установили теннисные столы.

Еще один интересный проект — большое современное спортивное ядро на территории школы № 2097 на бульваре Яна Райниса. Детей постарше заинтересуют футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, хоккейная коробка, прыжковая яма, зона для воркаута, стол для текбола, а также сеть беговых дорожек. Малышам придется по вкусу детская площадка с качелями.