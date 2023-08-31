Первоклассники проедут бесплатно по Московской канатной дороге
Московская канатная дорога подарит бесплатный проезд первоклассникам в День знаний, 1 сентября.
В этот день первоклассник сможет провезти с собой бесплатно одного из родителей.
Отмечается, что свою работу и праздничную акцию Московская канатная дорога 1 сентября начнет в 11 часов. Акция будет проводиться с 13:00 до 22:00.
По просьбе сотрудника МКД необходимо предоставить подтверждение того, что ребенок ученик 1 класса. Также подтверждением может являться скрин Госуслуг о зачислении или фото с линейки.