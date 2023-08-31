Первоклассники проедут бесплатно по Московской канатной дороге

Московская канатная дорога подарит бесплатный проезд первоклассникам в День знаний, 1 сентября.

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В этот день первоклассник сможет провезти с собой бесплатно одного из родителей.

Отмечается, что свою работу и праздничную акцию Московская канатная дорога 1 сентября начнет в 11 часов. Акция будет проводиться с 13:00 до 22:00.