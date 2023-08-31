Свыше 100 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

106 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Согласно данным онлайн-табло на 8:20 мск, во «Внуково» задержали 32 рейса, еще 3 отменили. В «Домодедово» задержка наблюдается по 62 самолетам, вылет еще 2 отменили. В «Шереметьево» задержаны 7 рейсов.

Напомним, что утром в четверг, 31 августа, в аэропортах столицы в целях безопасности ввели ограничения на полеты. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Воскресенском районе сбили украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.