Аэропорт Домодедово возобновил работу в штатном режиме

"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения, в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 05:21 до 09:00. В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.