Электробусы начали курсировать по ночным маршрутам Н6 и Н9

«Сегодня ровно 10 лет с момента запуска системы ночных маршрутов в Москве. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в конце августа 2013 года был запущен первый ночной автобусный маршрут, и сегодня в городе работает 16 маршрутов в ночном режиме, три из них функционирует круглосуточно. Часть этих автобусов с электрическим двигателем, это электробусы. И сегодня в связи с этим событием мы еще два маршрута переводим на электрическую тягу – это маршрут Н6 от Китай-города до ул. Осташковская и маршрут Н9 от 6-го микрорайона Бибирево до центральной нашей станции ночных маршрутов – станции «Китай-город». Все ночные маршруты приходят сюда», – сказал Асаул.