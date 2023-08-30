Студентам рассказали об экономике столицы в рамках МУФ

Более 250 студентов приняли участие в тематическом мероприятии «Экономика Москвы для студентов» в рамках Московского урбанистического форума (МУФ). Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева.

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— . Студенчество — это потенциал, который в ближайшее время станет частью большой экономики города. Наша задача — рассказать молодым специалистам о том, как устроена экономика Москвы, познакомить с ключевыми тенденциями и перспективами ее развития, показать, с помощью каких инструментов достигается устойчивость экономики и как она влияет на жизнь города, — рассказала Багреева.

Кроме того, в рамках мероприятия прошла HR-сессия «Навыки будущего: основные тренды на рынке труда. Кого ищет работодатель?». Представители крупнейших российских работодателей рассказали о современных трендах и требованиях к потенциальным соискателям.

21 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что экономика и промышленность Москвы за последние пять лет продемонстрировали стабильный рост и развитие. За это же время рост производства увеличился вдвое.