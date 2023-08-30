Студентам рассказали об экономике столицы в рамках МУФ
Более 250 студентов приняли участие в тематическом мероприятии «Экономика Москвы для студентов» в рамках Московского урбанистического форума (МУФ). Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева.
— . Студенчество — это потенциал, который в ближайшее время станет частью большой экономики города. Наша задача — рассказать молодым специалистам о том, как устроена экономика Москвы, познакомить с ключевыми тенденциями и перспективами ее развития, показать, с помощью каких инструментов достигается устойчивость экономики и как она влияет на жизнь города, — рассказала Багреева.
Кроме того, в рамках мероприятия прошла HR-сессия «Навыки будущего: основные тренды на рынке труда. Кого ищет работодатель?». Представители крупнейших российских работодателей рассказали о современных трендах и требованиях к потенциальным соискателям.
21 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что экономика и промышленность Москвы за последние пять лет продемонстрировали стабильный рост и развитие. За это же время рост производства увеличился вдвое.
С момента открытия ОЭЗ «Технополис «Москва» в 2006 году работающие там компании инвестировали в свои производства свыше 140 миллиардов рублей. За первое полугодие компании вложили в свое развитие порядка 20 миллиардов рублей, что стало в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.