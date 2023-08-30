Столичные парки подготовили праздничные мероприятия ко Дню Знаний

В честь Дня знаний для юных москвичей и их родителей подготовили развлекательные и познавательные программы, которые пройдут в столичных парках.

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Гостям покажут праздничные шоу, концерты танцевальных и музыкальных коллективов, а также проведут творческие уроки и познавательные лекции.

Большинство активностей бесплатные и не требуют предварительной регистрации, но для участия в некоторых мероприятиях нужно приобрести билет.

Так, например, научиться играть на этнических барабанах и перкуссионных инструментах помогут на творческих занятиях в парке «Фили». Они будут проходить 1 сентября с 13:00 до 17:30 на главной сцене и площади перед ней.

Другое мероприятие пройдет на главной сцене Таганского парка 1 сентября с 16:00 до 17:00. Перед посетителями выступят воспитанники культурных центров и творческие коллективы столицы. Они исполнят танцевальные и певческие номера. Ограничений по возрасту нет, вход свободный.

Также для юных посетителей парка «Сокольники» 2 сентября организуют познавательный урок «Собери парк», в рамках которого ребятам расскажут про знаменитые места «Сокольников» и помогут собрать бумажный коллаж из фотографий, пишет официальный сайт мэра.