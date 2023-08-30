В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Об этом в среду, 30 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Это уникальное и очень редкое событие — результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег. Панды — национальный символ и достояние Поднебесной. При усилиях китайского правительства и соответствующих партнеров в течение многих лет популяция больших панд достигла почти 2600 особей, из которых около 1900 живут в дикой природе. Передача животных в другую страну — знак большого доверия, — отметил глава города.

Большие панды Жуи и Диндин, ставшие родителями, приехали в Москву в 2019 году — в честь 70-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР. К приезду животных активно готовились: вольерный комплекс на территории зоопарка был полностью обновлен, а сотрудники несколько месяцев стажировались в китайском питомнике панд, чтобы научиться правильному уходу и содержанию.

Только этой весной подросших панд познакомили друг с другом. Для контроля процесса приехал эксперт по размножению больших панд из Китая, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы.