Выставка «Дни Рязанской области в Москве» откроется 1 сентября на ВДНХ

В павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в пятницу, 1 сентября, откроется выставка «Дни Рязанской области в Москве», которая пройдет в рамках проекта «Регионы: открытие».

Выставка познакомит горожан и гостей Москвы с достижениями, культурными особенностями и историческим достоянием региона. В частности, здесь будет представлена уникальная коллекция рязанских народных костюмов. Гости экспозиции узнают, как одевались рязанские модницы 100–150 лет назад.

Кроме того, все желающие послушают выступления симфонического оркестра, научатся лепить скопинскую глиняную игрушку и даже «побывают» в родительском доме великого поэта Сергея Есенина. Выставка продлится до 27 сентября, она будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00. Вход свободный, передает официальный сайт мэра Москвы.