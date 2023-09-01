Систему навигации начали обновлять в столичном метро
В столичном транспорте начали размещать обновленную схему метро с обозначением МЦД-3 и МЦД-4. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
— В преддверии запуска МЦД-4 обновляем всю навигацию в метро, МЦК и на существующих МЦД. Мы улучшили схему метро, чтобы пассажирам было проще и комфортнее ориентироваться и строить маршруты с учетом новых диаметров. В схеме поменяли дизайн пересадочных станций, расположение и форму линий, — рассказал он.
Всего в городском транспорте появится более 50 тысяч обновленных схем. В новой схеме сделали формы колец БКЛ и МЦК более геометрически выверенными, а пересадочные станции с одинаковыми названиями обозначили кругом. Это позволит визуально «разгрузить» схему для простоты восприятия, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
В столице активно готовятся к запуску движения поездов на МЦД-4. В настоящее время на соединительной линии специалисты заканчивают работы на новых станциях Кутузовская и Тестовская, а также реконструкцию станции Поклонная. Ожидается, что диаметр откроют в первой половине сентября.
17 августа мэр Москвы Сергей Собянин, президент России Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустили МЦД-3 по видеосвязи из московского «Манежа». Протяженность нового диаметра составила 85 километров, поезда совершают остановку на 41 станции.