Систему навигации начали обновлять в столичном метро

В столичном транспорте начали размещать обновленную схему метро с обозначением МЦД-3 и МЦД-4. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— В преддверии запуска МЦД-4 обновляем всю навигацию в метро, МЦК и на существующих МЦД. Мы улучшили схему метро, чтобы пассажирам было проще и комфортнее ориентироваться и строить маршруты с учетом новых диаметров. В схеме поменяли дизайн пересадочных станций, расположение и форму линий, — рассказал он.

Всего в городском транспорте появится более 50 тысяч обновленных схем. В новой схеме сделали формы колец БКЛ и МЦК более геометрически выверенными, а пересадочные станции с одинаковыми названиями обозначили кругом. Это позволит визуально «разгрузить» схему для простоты восприятия, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В столице активно готовятся к запуску движения поездов на МЦД-4. В настоящее время на соединительной линии специалисты заканчивают работы на новых станциях Кутузовская и Тестовская, а также реконструкцию станции Поклонная. Ожидается, что диаметр откроют в первой половине сентября.