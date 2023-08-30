Москвичи выбрали любимые места для летнего отдыха в столице

Они определяли их среди более чем 100 предложенных в проекте «Активный гражданин».

© Ю. Иванко. Mos.ru

В проекте «Активный гражданин» завершилась серия летних голосований. Горожанам предлагали назвать лучшие места для отдыха с детьми в Москве, для активного отдыха, для прогулок, для отдыха в жару и для любителей истории. Выбрать нужно было среди более чем 100 вариантов — от столичных набережных и пляжей до музеев и парков.

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Наиболее интересным для посещения с детьми стал Государственный Дарвиновский музей. Самым красивым отреставрированным зданием признан чайный дом Перлова, а любимым музеем москвичей — музей-заповедник «Царицыно».

Лучшая игровая детская площадка, по мнению жителей, обустроена на ВДНХ — это «Космос». Здесь расположились игровые модели космических аппаратов, макет планеты Земля и есть другие интересные элементы для игр. Лучший веревочный парк, как считают горожане, находится тоже на ВДНХ — Sky Town. Главная выставка страны собрала больше всего голосов и у любителей покататься на велосипеде. Там же, отмечают москвичи, открыты и лучшие пункты проката спортивного инвентаря. Самым красивым фонтаном они признали фонтан «Дружба народов».

Поклонники активного досуга назвали «Лужники» лучшим местом для экстремальных приключений — здесь оборудованы веревочный парк, скалодром, можно прогуляться по крыше Большой спортивной арены. Оценили горожане и расположенный на территории олимпийского комплекса открытый бассейн — он назван лучшим местом отдыха у воды в жару.

Для летних прогулок москвичи предпочитали Крымскую набережную и парящий мост в парке «Зарядье», а самые живописные виды, по их мнению, традиционно открываются с Воробьевых гор.

Москва постоянно обновляется. В городе создают новые и реконструируют старые парки, благоустраивают улицы и общественные пространства. В столице реализована крупнейшая в мире программа по сохранению объектов исторического наследия. Отдельные маленькие особняки, огромные комплексы, такие как ВДНХ, исторические улицы Москвы сегодня снова стали любимыми местами отдыха у москвичей.