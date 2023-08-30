Пять поликлиник достроят в Москве до конца 2023 года

Пять поликлиник планируют достроить в Москве до конца 2023 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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Он обратил внимание, что на протяжении последних трех лет в Москве проходит масштабное обновление медицинской инфраструктуры. Одним из главных направлений является строительство поликлиник по единому стандарту качества и обслуживания.

С 2010 года в столице силами Депстроя возвели 30 поликлиник, семь из которых ввели в эксплуатацию в 2023 году. Еще восемь поликлиник находятся в стадии строительства.

"Например, в этот понедельник мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание взрослой поликлиники на улице Твардовского в районе Строгино. Здесь будут обслуживать порядка 50 тысяч жителей", – сообщил Загрутдинов.

Руководитель столичного Депстроя добавил, что на нижних этажах новых медучреждений располагаются кабинеты самых посещаемых врачей, а на верхних – административные помещения. Единый стандарт также предусматривает создание комфортных зон ожидания и комнат отдыха для медиков.