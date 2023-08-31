Сергунина пригласила москвичей оценить новые площадки для прогулок с собаками

Пользователям проекта «Активный гражданин» предлагается оценить площадки для прогулок с собаками, построенные в рамках программы «Мой район». Об этом в четверг, 31 августа, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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— В 2021 году были открыты первые четыре площадки. Прошлым летом к ним добавилось еще 29 пространств в разных районах Москвы. Каждое оборудовано современными тренажерами для занятий с собаками. На их базе постепенно формируются локальные сообщества горожан, у которых есть питомцы, — рассказала она.

Сначала пользователям нужно выбрать один, несколько или все округа, где есть такие площадки: Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный, Юго-Западный, Западный, Северо-Западный, Троицкий и Новомосковский, а также Зеленоградский. После этого они могут оценить пространства.

В городе идет активное строительство площадок для выгула домашних животных. В июне в районе Западное Дегунино появилось такое пространство. На территории обустроили несколько функциональных зон, владельцы хвостатых смогут сами выбрать формат игры.