Исторический музей изменит режим работы с 1 сентября

С наступлением осени Государственный исторический музей перейдет на новый режим работы. Об этом сообщается в Telegram-канале культурного учреждения.

Согласно публикации, по новому графику будут работать Исторический музей, Новый выставочный зал, Музей Отечественной войны 1812 года и Выставочный комплекс. Кассы будут закрываться на час раньше.

Онлайн-продажа билетов в Покровский собор приостановлена, а касса закрывается на 45 минут раньше. Выставка «Путь бриллианта. Чудо природы и рукотворный шедевр» до 10 сентября будет работать по летнему графику.

«Во время празднования Дня города, 9 сентября, Музей Отечественной войны 1812 года будет работать с 10:00 до 21:00. 10 сентября Исторический музей будет открыт с 10:00 до 20:00, Палаты бояр Романовых – с 10:00 до 18:00», – говорится в публикации.