Мэр столицы Сергей Собянин запустил первую очередь московского кинокластера – новый кинопарк «Москино» в селе Красная Пахра в ТиНАО, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«В Москве сейчас разворачивается огромная работа по созданию кинокластера мирового уровня. Строятся две студийные площадки. Это на студии имени Горького и МЕТМАШ общей мощностью около 300 тыс. кв. м. И здесь, в Троицком административном округе Москвы, создается, по сути дела, свой киномир – кинопарк «Москино». И в общем, наверное, никто не ожидал, что так будет все быстро разворачиваться, потому что полгода тому назад здесь были просто пустырь и горы мусора. Сегодня это уже большое количество съемочных площадок, которое увеличивается», – сказал Собянин.

По его словам, здесь создается самая большая в мире площадка для съемок натурного кино.

«И здесь будет, пожалуй, наверное, самая большая в мире площадка для съемок натурного кино – около 320 га. И я просто сам поражен, насколько быстро все это расходится. Первая очередь – 180 га – вся расписана до квадратного метра. Мы приступаем ко второй очереди. Здесь есть все: есть старинное кино, современное кино, ковбойское кино, Москва разных периодов. И, конечно, этот киномир будет интересен и для москвичей, и для туристов. Это новый такой креативный кластер Москвы, и, конечно, это начало рождения российского кино как мирового кино», – добавил Собянин.

Мэр отметил, что отказ западных киностудий от проката своих фильмов в России послужил хорошим стимулом для воссоздания отечественного кино.

«Эти проекты, которые мы планировали делать постепенно и долго, реализовались очень быстро, очень энергично с помощью коллег, которые просто с душой вложились в новые проекты создания кино, сериалов», – добавил он.

Режиссер Евгений Миронов, осматривая вместе с мэром киноплощадку, отметил, что новая территория дала возможность возобновить работу школы технических киноспециалистов.

«Сергей Семенович, это не только ответ на сегодняшнюю ситуацию. На самом деле после распада Советского Союза многие профессии были утеряны – профессии в кино. Такие, самые важные, на которые иногда зрители не обращают внимания – звукорежиссеры, реквизиторы. Так вот здесь сейчас вы предоставили такую возможность – возобновить заново школу технических работников, которые создают кино, и создают уже на современном уровне – на том, который сегодня необходим», – отметил Миронов.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в свою очередь добавил, что, по его мнению, создание таких площадок – свидетельство того, что Россия возвращается в список кинодержав.

«В XX веке Советский Союз был в очень коротком списке великих кинематографических держав. После 1991 года мы на некоторое время утеряли место в этом списке. Но сейчас то, что мы видим сегодня здесь, говорит о возвращении России в список великих кинематографических держав», – заявил Эрнст.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в августе 2019 года по итогам встречи с кинематографистами Сергей Собянин принял решение о создании кинопарка «Москино» – комплекса натурных площадок и других некапитальных объектов для съемок фильмов. С этой целью были подобраны земельные участки в поселении Краснопахорское в ТиНАО.

Территория общей площадью 184 га максимально соответствует характеристикам, необходимым для размещения и постоянного функционирования натурных киноплощадок. Это транспортная доступность – 27 км от МКАД и 8 км от Троицка, куда в ближайшие годы придет метро. Это дорожная инфраструктура и инженерные коммуникации, благоприятные условия для киносъемочного процесса и локации с ландшафтным разнообразием.

В перспективе площадь кинопарка планируется увеличить на 138 га за счет прилегающей территории. В рамках реализации проекта здесь будут функционировать декорации для многократного использования, складские помещения и мастерские для изготовления декораций; многофункциональный павильон для съемок, декорации терминала аэропорта и железнодорожной станции; образовательный центр; гостиничные комплексы для киносъемочных групп и посетителей; концертная и фестивальная площадка; административно-бытовые корпуса.

Создание универсальных натурных площадок для проведения съемок позволит организациям кинематографии использовать территорию под различные декорации кинокартин, что поможет существенно сэкономить ресурсы, затраченные на частую смену локаций.

В 2022 году в кинопарке были начаты работы по благоустройству территории, размещению кинодекораций и иных объектов инфраструктуры. В настоящее время на территории открыты мастерские для изготовления декораций, киносклад, ведется строительство объектов инфраструктуры. Параллельно уже начаты съемки первых художественных фильмов и сериалов.

В свободное от съемок время кинопарк будет открыт для всех. Он станет площадкой для развития кинотуризма, экологического туризма, а также местом проведения исторических реконструкций, ландшафтных и художественных инсталляций. Кроме того, здесь откроется парк развлечений «Тайный город». Предполагается построить более 25 тыс. кв. м декораций.