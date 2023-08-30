Главархив на МУФ проведет лекцию о московской жизни Пушкина и Достоевского

«3 сентября с 12:00 до 13:15 в Гостином дворе в рамках Московского урбанистического форума пройдет лекция Главархива Москвы «Архивное дело: как Москва повлияла на известных писателей». Посетители сессии узнают о жизни в Москве Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского. Основой для раскрытия темы послужат уникальные документы Главархива столицы. Спикерами выступят ведущий специалист Главархива Москвы Александр Балакирев, директор Государственного историко-литературного музея-заповедника Пушкина Александр Рязанов и призер номинации «Учитель года Москвы» конкурса «Педагоги года Москвы» 2023 года Анна Олсен», – сказали в пресс-службе.