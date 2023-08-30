Гостей Мосурбанфорума в "Лужниках" научат управлять картом

Посетители площадки Московского урбанистического форума (МУФ) в "Лужниках" старше 12 лет могут научиться кататься на карте. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

© Москва 24/Юлия Иванко

Трассу оборудовали на площадке программы "Мой район" за Малой спортивной ареной. Ее протяженность составляет 180 метров.

К управлению картом допускают после прохождения инструктажа от опытных тренеров. Во время занятия участники узнают базовые техники маневрирования, принципы планирования траектории и другие особенности вождения данного вида транспорта. Картинг-площадка работает в "Лужниках" с 12:00 в будни и с 11:00 в выходные. Попасть на нее можно по живой очереди. Рост желающего прокатиться не должен составлять менее 140 сантиметров.