Собянин: Рядом с метро «Электрозаводская» появится ИТ-технопарк «Семеновский»

В технопарке размещено 65 компаний, в которых работают свыше двух тысяч человек.

В районе Преображенское бизнес-центру на Малой Семеновской улице (дом 9) присвоили статус технопарка. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Площадь земельных участков, занимаемых технопарком «Семеновский», составляет 3,8 гектара, площадь помещений — 33,5 тысячи квадратных метров.

Основная специализация высокотехнологичной площадки — разработка и создание программного обеспечения для оптимизации производственных, технологических и бизнес-процессов в разных сферах экономики. В технопарке размещено 65 компаний, в которых работают свыше двух тысяч человек.

«Больше 50 процентов резидентов специализируются в сфере ИТ, связи и телекоммуникации, 32 процента — в обрабатывающем производстве, остальные ведут научно-исследовательскую деятельность. Часть строений — памятники архитектуры XIX в. Также на территории технопарка есть музей геодезических инструментов и оборудования», — написал Мэр Москвы.

Среди ключевых резидентов технопарка:

— АО «Национальное бюро информатизации» разрабатывает инструменты для оптимизации сложных технологических и бизнес-процессов предприятий, разработки компании применяют на теплоэлектростанциях, ГРЭС, а также для организации технического водоснабжения на предприятиях;

— ООО «Мосграф» занимается разработкой ИТ-решений для 3D-визуализации и презентации проектов, создания анимации, VR и цифрового видеоконтента;

— ООО «Научно-внедренческое объединение “БО-ЭНЕРГО. АСТС”» — инновационное предприятие полного цикла, которое специализируется на разработке технических решений в области автоматизированной оценки технического состояния турбогенераторов, силовых трансформаторов, комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией;

— ООО «Хай-тек Медиа Системс» — производитель мультимедийного оборудования для оснащения бизнес-центров под ключ, включая конференц-залы, переговорные комнаты и многофункциональные залы для мероприятий, а также учебных аудиторий, ситуационных центров, спортивных комплексов и выставочных залов.

В распоряжении резидентов — объекты коллективного пользования. Установлены все необходимые элементы безопасности: системы контроля доступа и видеонаблюдения, а также охраняется территория.

Сэкономленные за счет получения льгот средства технопарк планирует инвестировать в развитие инфраструктуры, в частности построить объект коллективного пользования — центр обработки данных.

В столице действует 53 технопарка (в том числе восемь инвестиционных приоритетных проектов города по созданию технопарков). На этих площадках работает более двух тысяч компаний (18 из них имеют статус якорного резидента технопарка), создано свыше 72 тысяч рабочих мест. Статус технопарка позволяет получать льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также снизить ставку арендной платы за землю. Применение этих льгот влияет на уменьшение налоговой нагрузки по региональным налогам до 25 процентов.