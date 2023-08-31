Собянин: школьники помогут Главархиву Москвы исследовать уникальные документы

Учащиеся в столичных школах и колледжах узнают, как работать с уникальными документами. Главархив Москвы запустит соответствующий образовательный проект в сентябре. Сергей Собянин рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.

© телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Как отметил градоначальник, у ребят появится возможность изучить личные дела известных студентов и преподавателей Московского Императорского университета с 1782 по 1917 год.

"В университете учились поэт и дипломат Федор Тютчев и режиссер Евгений Вахтангов. А историк Василий Ключевский прошел долгий путь от студента до заслуженного профессора вуза", – говорится в публикации мэра столицы.

После изучения исторических материалов ребята подготовят видеоролики об известных личностях, которые после одобрения комиссии станут частью госреестра уникальных документов архивного фонда Москвы.

Ранее Собянин рассказал, что Главархив по случаю 175-летия со дня рождения Виктора Васнецова опубликовал документы и поделился интересными фактами, раскрывающими подробности жизни художника.