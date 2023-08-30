Москвичам пообещали июльскую погоду 30 августа

Сегодня в Москве ожидается до плюс 24 градусов, что соответствует климатической норме июля. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, сегодня на погоду в столице будет влиять юго-западная периферия антициклона. Распогодиться и потеплеет.

«Ожидается переменная облачность без осадков. В Москве сегодня температура воздуха днем повыситься до 22-24 градусов и в Подмосковье плюс 20-25 градусов. А это соответствует климатической норме июля месяца», - пояснил Тишковец.

Он также отметил, что будет дуть восточный ветер 4,2 метра в секунду, а атмосферное давление останется в пределах нормы.