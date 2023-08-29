Москвичей предупредили о тумане до утра 30 августа

По прогнозам синоптиков, с 23:00 29 августа до 9:00 30 августа ожидается туман с ухудшением видимости. Об этом во вторник, 29 августа, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Ухудшение видимости составит от 200 до 700 метров.

— Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, — пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Минувшая ночь в столичном регионе стала самой холодной за последние два месяца. Западную часть региона «прикрыли» облака, что позволило удержать более высокую температуру в плюс 10 градусов. При этом в восточной части региона столбики термометров опустились до плюс 4–9 градусов.

Несмотря на это последняя неделя лета в столице обещает быть сравнительно теплой. При этом в отдельные дни не исключено выпадение осадков. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась Татьяна Позднякова. Она также рассказала о погоде в городе по ночам.