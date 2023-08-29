Москвичей предупредили о тумане до утра 30 августа
По прогнозам синоптиков, с 23:00 29 августа до 9:00 30 августа ожидается туман с ухудшением видимости. Об этом во вторник, 29 августа, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
Ухудшение видимости составит от 200 до 700 метров.
— Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, — пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
Минувшая ночь в столичном регионе стала самой холодной за последние два месяца. Западную часть региона «прикрыли» облака, что позволило удержать более высокую температуру в плюс 10 градусов. При этом в восточной части региона столбики термометров опустились до плюс 4–9 градусов.
Несмотря на это последняя неделя лета в столице обещает быть сравнительно теплой. При этом в отдельные дни не исключено выпадение осадков. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась Татьяна Позднякова. Она также рассказала о погоде в городе по ночам.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическое лето продлится в Москве еще две недели. А в последний день летнего сезона ожидается июльское тепло. Также синоптик сообщил о 30-градусной жаре в столице 1 сентября: старт осени ознаменуется пиком жары, что применимо к пику летнего периода.