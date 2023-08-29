Швыдкой встретился с жителями Москвы в общественном штабе Собянина
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой встретился с жителями Москвы в общественном штабе мэра столицы Сергея Собянина.
Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Швыдкой отметил, что сегодня Москва движется «в очень правильном направлении».
«Если мы говорим о культуре, о социальной жизни, то, я думаю, таких городов в мире раз-два и обчёлся, а может быть, вообще нет, если говорить о комплексе проблем, которые Москва решила, и довольно успешно решила», — отметил он.
В социальном плане у москвичей есть «хороший шанс на замечательное будущее», уверен он.
Швыдкой подчеркнул, что в Москве расположено большое количество культурных учреждений.