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Швыдкой встретился с жителями Москвы в общественном штабе Собянина

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой встретился с жителями Москвы в общественном штабе мэра столицы Сергея Собянина.

Швыдкой встретился с жителями Москвы в общественном штабе Собянина
© РИА Новости

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Швыдкой отметил, что сегодня Москва движется «в очень правильном направлении».

«Если мы говорим о культуре, о социальной жизни, то, я думаю, таких городов в мире раз-два и обчёлся, а может быть, вообще нет, если говорить о комплексе проблем, которые Москва решила, и довольно успешно решила», — отметил он.

В социальном плане у москвичей есть «хороший шанс на замечательное будущее», уверен он.

Швыдкой подчеркнул, что в Москве расположено большое количество культурных учреждений.