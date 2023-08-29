Инвестиции бизнеса в ОЭЗ "Технополис "Москва" превысили 140 млрд рублей

С 2006 года компании, работающие в составе особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" инвестировали в свои производства более 140 миллиардов рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

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"Сейчас в ОЭЗ больше 200 предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию, – от микросхем до беспилотников. Свыше 90 компаний имеют статус резидента и значительные налоговые льготы", – сообщил мэр.

Объем инвестиций в производства с начала 2023 года уже достиг 20 миллиардов рублей, что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Лидерами по объемы вложенных средств стали производители микроэлектроники, оптики, робототехники и фармацевтической продукции.

Помимо этого, отметил Собянин, за первые шесть месяцев 2023 года в ОЭС появились более 1,4 тысячи новых рабочих мест. Чаще всего сотрудников нанимали на предприятия микроэлектроники, оптики и робототехники.

Ознакомиться с вакансиями в компаниях ОЭЗ можно в проекте "ТехноРабота". С января там было размещено 600 предложений о работе, каждое из которых закрывалось в среднем в течение месяца.

"С открытием индустриального парка "Руднево" в ОЭЗ появились еще 16 компаний, которые активно ищут сотрудников", – добавил Собянин.

Всего на предприятиях ОЭЗ "Технополис "Москва" осуществляют деятельность более 15,5 тысячи специалистов.