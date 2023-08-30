После модернизации сотовой сети скорость мобильного интернета в ТиНАО увеличили в 1,5 раза, сообщает пресс-служба компании "МегаФон".

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Модернизация затронула более 10 поселений, основная часть которых входит в состав муниципального образования Сосенского. Среди них поселки Коммунарка и Газопровод, деревни Бачурино, Столбово, Макарово, Сосенки и Николо-Хованское, коттеджный поселок Антоновка.

"В общей сложности в данном секторе проживают более 100 тысяч человек. Здесь много жилых комплексов, парков и зон отдыха, также продолжается активное жилищное строительство и, как следствие, наблюдается большой рост потребления абонентского трафика. Мы обновили телеком-оборудование на базовых станциях, чтобы скорость интернета оставалась высокой вне зависимости от нагрузки на сеть", – рассказал директор "МегаФона" по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Специалисты оператора установили новое оборудование на 47 базовых станциях, что увеличило емкость сети, и в результате средняя скорость скачивания выросла на 48%, а загрузки – на 87%, показатели продолжат расти, отмечают в компании.

В планах "МегаФона" перевести частоты, используемые в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE, что позволит абонентам смотреть видео в высоком разрешении и стримить без задержек и прерывания связи.