Желтый уровень опасности объявили в столичном регионе из-за тумана

Ранее сообщалось, что 29 августа в Москве может пройти кратковременный дождь. Днем температура воздуха не превысит 19 градусов, а ночью может опуститься до 10 градусов. Порывы ветра составят 4–9 метров в секунду.

Между тем минувшая ночь – с 28 на 29 августа – стала самой холодной за последние два месяца. Метеостанция на ВДНХ фиксировала температуру в 11,5 градуса, при этом в отдельных районах Москвы воздух остывал и до 9,5 градуса. В Подмосковных Черустях между тем температура падала до 1,1 градуса.