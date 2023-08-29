Синоптики пообещали москвичам потепление в первой декаде сентября
В начале осени воздух прогреется до 20 градусов и выше.
Вероятны также осадки.
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.
«Я все-таки ограничусь первой декадой сентября, потому что в дальнейшем эта неопределённость возрастает, и я бы не стал рисковать по прогнозам на весь сентябрь. По крайней мере, первая декада сентября будет достаточно тёплой. Первый день сентября будет градусов на 6-7 выше нормы, дневная температура повысится до 24-26 градусов. Вся декада будет тёплой, сказать что-то более определённое о дождях нельзя. Наиболее вероятно, что второго третьего пройдут дожди. Температура дневная около 20, даже чуть выше 20 градусов продержится практически всю первую декаду, первую десятидневку сентября».
Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил россиян о ночных заморозках, которые могут продлиться до конца августа.