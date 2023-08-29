Синоптики пообещали москвичам потепление в первой декаде сентября

«Я все-таки ограничусь первой декадой сентября, потому что в дальнейшем эта неопределённость возрастает, и я бы не стал рисковать по прогнозам на весь сентябрь. По крайней мере, первая декада сентября будет достаточно тёплой. Первый день сентября будет градусов на 6-7 выше нормы, дневная температура повысится до 24-26 градусов. Вся декада будет тёплой, сказать что-то более определённое о дождях нельзя. Наиболее вероятно, что второго третьего пройдут дожди. Температура дневная около 20, даже чуть выше 20 градусов продержится практически всю первую декаду, первую десятидневку сентября».