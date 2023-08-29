Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую школу в Молжаниновском районе столицы, передает корреспондент Агентства «Москва».

«Школа современная, <...> первоклассная, хорошая школа, <...> сейчас с ее вводом в Молжаниновском районе будет все хорошо. Но и строителям надо смотреть, чтобы в последующие годы – жилья здесь много строится – своевременно сдавали детские сады и школы, чтобы не было напряжения», - сказал Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство нового учебного здания на 1,1 тыс. мест на территории школы «Перспектива» на ул. Синявинская было начато в июне 2022 года и завершено в августе 2023 года. Своих первых учеников школа примет 1 сентября 2023 года. В новое здание будут переведены 7–11 классы из основного учебного корпуса «Перспективы» по адресу: ул. Синявинская, д. 11а.

Отмечается, что четырехэтажное здание площадью 16,4 тыс. кв. м было возведено по индивидуальному проекту. На территории школы организовано современное спортивное ядро с футбольным полем, дорожками для бега, площадками для баскетбола, волейбола, бадминтона, настольного тенниса и гимнастики.

Входная площадка оборудована велопарковками. Перевод в новое здание улучшит условия обучения старшеклассников и создаст дополнительные возможности для успешной реализации ключевых образовательных проектов – естественно-научной и математической вертикалей в 7–9 классах. Также в школе планируется организовать работу мастерских по рисунку, живописи, композиции и декору. Планируется открытие мастерской скульптуры, 3D-моделирования и макетной мастерской.

Кроме того, в июне 2022 года было начато строительство детского сада школы «Перспектива» на 350 мест, оно будет завершено до конца 2023 года.

По состоянию на конец августа 2023 года в школы столицы зачислены около 119 тыс. первоклассников, из них около 63% зачислены переводом из дошкольных групп.