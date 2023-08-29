В парках Москвы пройдет День здоровья домашних животных

Комитет ветеринарии Москвы организовал праздник для хозяев домашних животных «Мой питомец и я». Акция пройдёт в Екатерининском и Бабушкинском парках, а также в парке «Фили» 2 сентября.

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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Для гостей подготовили игры, лекции и фотозоны. Также на площадках разместят мобильные ветклиники госветслужбы, которые будут работать бесплатно. Для животных установят поилки и домики для отдыха.

Также ветеринарные специалисты, зоопсихологи, кинологи, канистерапевты и хозяева собак-проводников выступят в лектории «Школа ответственных владельцев».