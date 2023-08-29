ЦППК возобновит льготный проезд для школьников с 1 сентября

Школьники и студенты снова смогут ездить на поездах далее зоны "Пригород" Московских центральных диаметров и на других направлениях на льготной основе с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

На территории Москвы и Владимирской области ученики образовательных учреждений имеют право на льготный проезд на поездах и экспрессах. В Смоленской и Рязанской областях они могут ездить по льготным билетам на поездах 6 000 нумерации и экспрессах, в Московской, Калужской, Курской и Тульской областях – в электропоездах 6 000 нумерации.

В Тверской области льготы недоступны.

До этого Российские железные дороги (РЖД) запустили акцию, по которой с 21 августа можно купить билет практически на все электрички с кешбэком до 20%. Чтобы сэкономить на поездке в электричке, билет нужно оплатить с помощью Системы быстрых платежей (СБП) в приложении "РЖД Пассажирам".