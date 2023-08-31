Схемы движения транспорта изменятся в районах Выхино-Жулебино и Тимирязевский

В районах Выхино-Жулебино и Тимирязевский изменятся схемы движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— В Тимирязевском проезде и на Петровской площади схема движения изменилась на одностороннюю. Теперь по Петровской площади можно ехать только по часовой стрелке, а по Тимирязевскому проезду — от Петровской площади в сторону улицы Прянишникова, — говорится в сообщении.

Кроме того, с 16 сентября на дублере Лермонтовского проспекта изменится схема движения: участок от дома 6 в сторону дома 2, корпуса 1, станет односторонним. Эти решения позволят увеличить транспортную пропускную способность и количество парковочных мест, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также для улучшения транспортной сети власти города решили запустить третий Московский центральный диаметр (МЦД-3). Его протяженность составила 85 километров. Поезда совершают остановку на 41 станции. Из них 14 — пересадочные. Ветка улучшит транспортную ситуацию в 24 районах Москвы и четырех городах области.