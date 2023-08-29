Выросло число поступивших на бюджет в колледжи Москвы

В 2023 году в столичные колледжи на бюджетные места поступило почти на 20% больше человек, чем годом ранее. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

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На бюджетные места в столичные колледжи было подано около 220 тысяч заявок. На одно место в среднем претендовали восемь человек. Число бюджетных мест на обучение в сферах промышленности, IT, транспорта и строительство было увеличено на 10–15%.

"Благодаря этому около 26 тысяч ребят в этом году поступили на бюджетные места. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году", – цитируют Ракову на портале мэра и правительства Москвы.

Рост интереса москвичей был отмечен к медицинским колледжам. В текущем году туда подали около 17,5 тысячи заявок, что на 13% больше, чем годом ранее. Самой популярной специальностью в медицинских колледжах стала "сестринское дело", куда поступило более 70% заявлений.

Между тем в промышленности абитуриенты чаще выбирали специальности по работе с 3D-принтерами, авиационной техникой, графическим дизайном, ремонтом автомобилей и другими направлениями.