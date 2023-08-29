Собянин рассказал о ходе капитального ремонта Боткинской больницы

В столице продолжается масштабная работа по капитальному ремонту корпусов Боткинской больницы, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

© Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

По его словам, в хирургическом корпусе № 9 ремонтно-реставрационные работы уже завершены, а корпус № 20, где разместится городской урологический центр, готов на 92%.

Помимо этого, стартовали работы еще в двух корпусах – № 2 и № 10. Во втором расположатся терапевтическое, пульмонологическое и радиологическое отделения. Десятый будет научно-академическим корпусом – туда переведут 24 кафедры ведущих медицинских научных центров и вузов.

Мэр подчеркнул, что оба здания – объекты культурного наследия, поэтому в них выполняются не только ремонтные, но и реставрационные работы. Завершить капремонт этих корпусов планируется во второй половине 2024 года.

Собянин рассказал, что после комплексной модернизации в 2020–2022 годах в столице открыли гематологический корпус, паллиативный корпус, хирургический корпус № 7, центр амбулаторной онкологической помощи, эндоскопический центр, нефрологический центр и пищеблок.