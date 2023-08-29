Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за два месяца

Минувшая ночь в Москве и Московской области стала самой холодной за последние два месяца, температура воздуха составила 1,1 градуса, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

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"На полюсе холода Подмосковья, в Черустях, по данным на 06:00, минимальная температура воздуха составила 1,1 градуса", – написал он в своем телеграм-канале.

В западной части региона наблюдалась облачная погода, что позволило удержаться более высокой температуре, она находилась в пределах 10 градусов, добавил синоптик.

В восточной половине региона температура воздуха была в пределах 4–9 градусов, отметил Леус.

"За последние 10 лет заморозки в Черустях в августе наблюдались лишь однажды, в 2015 году", – напомнил он.

По словам синоптика, согласно измерениям на главной метеостанции Москвы, находящейся на ВДНХ, температура воздуха находилась на отметке в 11,5 градуса, на других станциях фиксировались показания от 9,5 до 12,9 градуса.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что теплая погода в Москве сохранится до 8–9 сентября, потом в город вернется прохлада. Согласно ее прогнозам, во вторник, 29 августа, в столице может наблюдаться небольшой дождь, температура воздуха будет находиться в пределах 17–19 градусов.