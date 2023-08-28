Москвичам рассказали, когда наступит бабье лето
Синоптик спрогнозировал наступление бабьего лета в Москве
Бабье лето начнется в Москве в конце сентября. Такой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» дал синоптик Александр Ильин.
«Бабье лето начнется в Москве 21 сентября. Азорский антициклон будет устойчиво влиять на погоду. В столице установится сухая и теплая погода на несколько дней», — сказал он.
При этом, по словам Ильина, с 28 августа в Москве началось молодое бабье лето, которое продлится до конца текущей недели.
В этот период в столице ожидается теплая погода без похолоданий и дождей. Однако за этим, во второй декаде сентября, могут последовать первые заморозки, считает синоптик.
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