Москвичам рассказали, когда наступит бабье лето

Синоптик спрогнозировал наступление бабьего лета в Москве

Бабье лето начнется в Москве в конце сентября. Такой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» дал синоптик Александр Ильин.

«Бабье лето начнется в Москве 21 сентября. Азорский антициклон будет устойчиво влиять на погоду. В столице установится сухая и теплая погода на несколько дней», — сказал он.

При этом, по словам Ильина, с 28 августа в Москве началось молодое бабье лето, которое продлится до конца текущей недели.