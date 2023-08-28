Собянин рассказал о преображении Кировоградских прудов после благоустройства

В прошлом году территория вблизи Кировоградских прудов значительно преобразилась — здесь появились новые места для отдыха и спорта. Сегодня это место с удовольствием посещают жители Чертанова Центрального. Здесь проходят многие районные мероприятия.

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Каскад Кировоградских прудов состоит из трех прудов: Верхнего, Среднего и Нижнего. Они располагаются в пойме реки Городни между Кировоградской и Чертановской улицами. Через парк жители этих улиц и другие горожане проходят к станции метро «Пражская».

Ранее, в 2016–2017 годах, пруды реабилитировали. Специалисты очистили и углубили дно, укрепили берега, отремонтировали гидротехнические сооружения, обустроили мостики и пирсы.

«В прошлом году благоустроили прилегающий парк, через который люди ходят к станции метро “Пражская”. У местных жителей появилось уютное место для отдыха, спорта, проведения районных мероприятий», — рассказал Сергей Собянин.

После благоустройства территория возле прудов стала не только прогулочной зоной — она превратилась в игровое пространство для детей и полноценный спортзал на открытом воздухе для любителей активного отдыха.

Посетителям парка особенно полюбились подвесные качели на берегах Верхнего и Среднего прудов. Здесь же обустроили три пирса. Для игр отведено пять площадок, оборудованных для детей.

«Для самых маленьких сделали горки, карусели, песочницы и развивающие панели, для ребят постарше — зиплайн, игровые корабли и мини-скалодромы. Любители активного отдыха могут заниматься волейболом, кроссфитом, настольным теннисом, паркуром. Есть специальная площадка для горожан старшего поколения», — сообщил Мэр Москвы.

Территория для любителей активного отдыха расположена вблизи Верхнего пруда.

«В парке много пешеходных дорожек, местами — из экологичных деревянных настилов, которые делают прогулку еще приятнее», — отметил Сергей Собянин.