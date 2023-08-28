Жителей Подмосковья предупредили о похолодании

"Завтра понижение температуры, воздушные массы перемещаются с востока, северо-востока, они прохладные. Ночью с понедельника на вторник в основном в Подмосковье будет от 6 до 10 градусов, но в отдельных районах Московской области ожидается понижение температуры до 1 градуса тепла. Это довольно прохладно", - сказал он.