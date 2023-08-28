В Москве открыли две новые поликлиники, ещё девять возобновили работу после реконструкции, заявил мэр Сергей Собянин. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«В числе новых — взрослая поликлиника на улице Твардовского в районе Строгино. Здесь будут обслуживать порядка 50 тыс. жителей», — отметил мэр.

Также открылась взрослая поликлиника на Игральной улице.

После ремонта возобновили работу поликлиники на улице Генерала Белова, в Булатниковском проезде, на Лосевской улице, в Зеленограде.