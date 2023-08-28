Синоптик рассказал, когда в Москву придет бабье лето

Синоптик Ильин рассказал, когда в Москву придет бабье лето
Бабье лето в столице начнется в конце сентября. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин.
По его словам, с сегодняшнего дня в Москве началось молодое бабье лето. Потепление будет радовать москвичей до конца этой недели.
— Бабье лето связано с Азорским антициклоном, который выходит с запада. Сейчас в столице опять началась хорошая погода после периода похолодания и дождей. С сегодняшнего дня началось потепление, которое продлится до конца текущей недели. Но на эти приятные погодные изменения влияет другой антициклон. Однако этот период можно отнести к молодому бабьему лету, — сказал он.
Синоптик отметил, что во второй декаде сентября ожидаются первые заморозки.
— В середине сентября, с 13-го по 18-е, нас ждет существенное похолодание. В этот период могут прийти первые заморозки, — считает он.
По мнению эксперта, бабье лето придет в столицу в 20-х числах месяца.
— А настоящее бабье лето начнется в Москве 21 сентября. Азорский антициклон будет устойчиво влиять на погоду. В столице установится сухая и теплая погода на несколько дней, — рассказал Ильин.
Метеоролог Татьяна Позднякова назвала самый теплый день сентября в Москве. По ее словам, самым теплым будет 1 сентября с максимальной температурой 25–27 градусов, а затем нас ожидаются умеренно теплые ночи и дневная температура 18–23 градуса.
В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в День знаний, 1 сентября, в столичный регион может прийти 30-градусная жара. Однако уже в первые выходные осени ожидается прохождение холодного фронта, после чего последует сброс аномального тепла.