Синоптик рассказал, когда в Москву придет бабье лето

— Бабье лето связано с Азорским антициклоном, который выходит с запада. Сейчас в столице опять началась хорошая погода после периода похолодания и дождей. С сегодняшнего дня началось потепление, которое продлится до конца текущей недели. Но на эти приятные погодные изменения влияет другой антициклон. Однако этот период можно отнести к молодому бабьему лету, — сказал он.