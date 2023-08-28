Тематические карты «Тройка» к юбилею Мосгортранса выпустили в столице

В честь юбилея Мосгортранса в столичном метро появились тематические карты «Тройка». Об этом в понедельник, 28 августа, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— На протяжении 65 лет Мосгортранс ежедневно перевозит миллионы пассажиров и создает удобные транспортные связи. К юбилею предприятия мы выпустили тематические карты «Тройка» в знак уважения к его сотрудникам и той важной работе, которую они выполняют, — отметил он.

Приобрести тематические «Тройки» можно на сайте сувенирного магазина, на стойках «Живое общение» и во флагманских магазинах на станциях метро «Трубная» и «Маяковская», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».