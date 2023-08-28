Велопарковки оборудуют в районе трех станций МЦД-3

В районе трех станций МЦД-3 установят велопарковки. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— 12 велопарковок нового типа, которые установят в районе станций МЦД-3, рассчитаны на 24 велосипеда или 48 самокатов. Инфраструктура для велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности в городе с каждым годом расширяется, становится еще удобнее и современнее, — отметил он.

Новые велопарковки появятся рядом со станциями Ховрино, Грачевская и Вешняки, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Парковки для велосипедов и самокатов также установили недавно у Северных, Южных Ворот и Центрального автовокзалов. На появившихся стоянках жители и гости столицы смогут безопасно оставить личный велосипед или самокат. Также им будет доступна аренда через сервис «Велобайк». У всех трех точек они смогут взять современные электровелосипеды 2.0.