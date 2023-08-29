Собянин анонсировал открытие движения на МЦД-4

В столице готовятся к открытию движения поездов на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— С коллегами из РЖД уже провели стыковку контактной сети. На этой неделе начнем обкатывать новый маршрут. В микрорайоне Железнодорожный города Балашиха почти готова новая станция Ольгино, — сказал он.

На соединительной линии МЦД-4 специалисты заканчивают работы на новых станциях Кутузовская и Тестовская, а также реконструкцию станции Поклонная. Кроме того, они сняли временные пролеты на Тестовской, необходимые для строительства тоннеля, который в будущем соединит МЦД-1 с МЦД-4, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В четверг, 17 августа, мэр Москвы Сергей Собянин, президент России Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустили МЦД-3 по видеосвязи из московского «Манежа». Протяженность нового диаметра составила 85 километров, поезда совершают остановку на 41 станции. Из них 14 — пересадочные. Ветка улучшит транспортную ситуацию в 24 районах Москвы и четырех городах области.