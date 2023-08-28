Дошкольникам семи лет предоставили льготный проезд в Московском транспорте
Дошкольникам в возрасте семи лет теперь доступен льготный проезд в столичном транспорте. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
— Теперь их родители смогут пополнять абонемент на карте москвича обучающихся и экономить более двух тысяч рублей в месяц. Кроме того, билеты на пригородный железнодорожный транспорт для таких детей теперь можно купить со скидкой 50 процентов с 1 сентября по 15 июня, — пояснил он.
Для этого потребуется оформить карту москвича, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
«Карта москвича» — именная пластиковая карта для жителей столицы, она является электронным ключом к городской инфраструктуре. Как ее оформить и для чего она нужна — в материале «Вечерней Москвы».
В конце июня по абонементу на карте москвича для обучающихся на 30 дней стали доступны 60 бесплатных велопоездок, на 90 дней — 180 поездок. Взять велосипед в аренду бесплатно можно на полчаса.