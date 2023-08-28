Дошкольникам семи лет предоставили льготный проезд в Московском транспорте

— Теперь их родители смогут пополнять абонемент на карте москвича обучающихся и экономить более двух тысяч рублей в месяц. Кроме того, билеты на пригородный железнодорожный транспорт для таких детей теперь можно купить со скидкой 50 процентов с 1 сентября по 15 июня, — пояснил он.