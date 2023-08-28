В аэропортах Москвы произошла массовая задержка рейсов

В трех московских аэропортах в понедельник, 28 августа, произошла задержка 27 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, стало известно, что в Домодедово перенесли вылеты 12 самолетов. Во Внуково, в свою очередь, задержали 8 рейсов, в Шереметьево — 7.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.