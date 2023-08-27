Здоровье в шаговой доступности: где в Москве можно заняться спортом

Москва становится по-настоящему спортивным городом, и это очень радует. Столичные власти продолжают активно возводить новую спортивную инфраструктуру и делать спорт максимально доступным для жителей. Какие возможности появляются у москвичей для поддержания здорового образа жизни, рассказывает «Вечерняя Москва».

С 2010 года благодаря появлению новых спортивных объектов и площадок число занимающихся спортом горожан выросло в 2,6 раза — до 5,48 миллиона человек.

Видео дня

Легендарные «Лужники»

Больше всего со спортом у москвичей всегда ассоциировалась территория «Лужников» — даже в 1990-е годы, когда здесь функционировал рынок. Сегодня «Лужники» стали настоящим городом спорта, грандиозным спорткластером, где каждый может выбрать себе занятие по душе.

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году была проведена масштабная работа по реконструкции Большой спортивной арены «Лужники»: ее адаптировали под новые современные требования, сохранив исторический облик стадиона, и она благополучно приняла многие матчи чемпионата.

В июне 2019 года открылся Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Это современный спортивный комплекс для проведения соревнований международного уровня, а также для профессиональной подготовки спортсменов. Здание возвели по уникальному проекту, разработанному с применением технологий информационного моделирования (BIM), а узнаваемым символом дворца стала оригинальная кровля в форме развевающейся гимнастической ленты.

В прошлом году был открыт уникальный, не имеющий аналогов в мире Международный центр самбо и Международный центр бокса. Симметричные центры самбо и бокса расположились под одной крышей, объединил их общий фасад.

При этом они функционируют независимо друг от друга: у них отдельные входы, парковки и многое другое. Недавно завершилось строительство ледового дворца «Кристалл».

— Он построен рядом с Малой спортивной ареной «Лужники», где проводят чемпионаты России и международные Кубки по хоккею, фигурному катанию, а также ледовые шоу. Новая площадка будет использоваться для тренировок профессиональных спортсменов, любительских команд и детских хоккейных школ. Трибуны каждой из двух арен вмещают до 250 зрителей, — отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Останавливаться на достигнутом столичные власти не планируют.

— «Лужники» — это хороший спортивный кластер в столице, но, например, там есть здание Дворца спорта 1956 года, морально и конструктивно устаревшее. Оно не соответствует современным требованиям, и сегодня мэром Москвы Сергеем Собяниным принято решение о его реконструкции. Обновленный дворец будет иметь площадь 60 тысяч квадратных метров, — рассказали в столичном департаменте строительства.

Воробьевы горы

Напротив «Лужников» раскинулся еще один спортивный кластер — горнолыжный комплекс на Воробьевых горах. Первые трассы для катания на лыжах и санках здесь появились еще в 1900 году.

В 1926-м недалеко от Воробьевых гор в деревне Гладышево состоялись первые в стране официальные соревнования по прыжкам на лыжах. В 1935 году на Воробьевых горах прошел первый чемпионат СССР по прыжкам на лыжах с трамплина и второй чемпионат СССР по горнолыжному спорту. А обновленную инфраструктуру здесь открыли в конце прошлого года.

Тут расположились лыжный трамплин, кресельная канатная дорога и три трассы, длина одной из которых превышает 300 метров.

Новая арена

Еще один уникальный спортивный кластер скоро появится в столице на территории Мневниковской поймы.

В 2021 году здесь уже был построен многофункциональный спортивный комплекс. В южной части поймы в следующем году будет готов еще один многофункциональный комплекс с тремя ледовыми аренами, тренировочными залами, комнатами для восстановления спортсменов и физиотерапии, а также комплексом для временного проживания спортсменов.

В шаговой доступности

Программа «Спорт Москвы», реализуемая в столице, предусматривает строительство не только стадионов и центров подготовки профессиональных спортсменов, но и большое количество физкультурных центров для горожан в шаговой доступности. В будущем в каждом районе Москвы появятся бассейн, каток, универсальный игровой зал. Например, уникальный спортивный объект уже получили жители столичных Текстильщиков — это футбольный стадион «Москвич».

Современный спорткомплекс с бассейном открыли в Бибиреве на улице Лескова. Его построили по решению Сергея Собянина в рамках городской программы строительства спортивных сооружений в шаговой доступности от жилых районов.

Совсем скоро в районе Некрасовка откроет свои двери уникальный Дворец спорта. Он станет важным центром общественной жизни этого молодого, активно развивающегося района.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства города Москвы:

— Москва является центром развития российского спорта высоких достижений, что во многом стало возможным благодаря созданию максимально комфортных условий и строительству самых современных спортивных объектов. Растет спрос на занятия физической культурой и здоровый образ жизни и среди простых горожан. Этого удается добиться и за счет строительства новых спортивных сооружений.



Только за предшествующие пять лет мы построили почти три десятка спортивных объектов, еще четыре мы уже ввели в этом году, три готовятся к вводу.



Мы стараемся и дальше обеспечивать потребности жителей Москвы. Сейчас в стройке 10 объектов, еще 6 начнем строить в этом и следующем годах. На всех новых объектах создается доступная среда, чтобы ими могли пользоваться и маломобильные люди.

СПРАВКА

В текущем году в районе Раменки появится новый одноименный спорткомплекс, где расположатся бассейн, игровой и тренажерный залы, два зала для занятий борьбой, две студии ритмической гимнастики и хореографии, зона бокса.Физкультурно-оздоровительный комплекс «Пегас» с двумя бассейнами также почти готов во Внуково. В нем смогут поплавать как взрослые, так и дети.В следующем году заняться плаванием смогут и жители района Гольяново — здесь уже строят физкультурно-оздоровительный центр с двумя бассейнами.В этом году началось строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов — в районах Крюково, Гольяново и Москворечье-Сабурово.

ФАКТЫ