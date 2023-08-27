Москвичам рассказали о погоде в первый день осени

На следующей неделе в столичном регионе потеплеет, а 1 сентября температура воздуха может подняться до +30 градусов. Такую погоду спрогнозировал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

«Старт осени ознаменуется пиком жары, столбики дневных термометров покажут плюс 25-30 градусов, а это показатели макушки лета», - сказал Тишковец.

Такой температурный фон на 5-7 градусов превышает норму климата. Но уже 2 и 3 сентября наступит холодный фронт. Ночью будет не ниже плюс 10-15 градусов, днем плюс 21-26 градусов.

Также синоптик отметил, что показания термометров будут повышаться до конца августа. Существенных осадков в последние летние дни не прогнозируется, будет солнечно и сухо.

В понедельник, 27 августа плюс 17-22 градусов. Во вторник - 16-21 градусов.

В среду обойдется без существенных осадков, после полудня плюс 20-25 градусов.