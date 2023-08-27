Акция «Первоклассный читатель» пройдет в библиотеках Москвы

Столичные библиотеки 1 сентября запустят акцию «Первоклассный читатель». Она продлится до конца месяца, принять участие в ней смогут первоклассники, их родители и учителя.

В рамках акции дети познакомятся с ресурсами городских читален, которые доступны маленьким читателям и их наставникам. На специальной странице «Первоклассного читателя» дети и их родители увидят списки рекомендованной литературы, которые подготовили специалисты Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара.

Помимо этого, в период с 1 по 30 сентября родителя и учителя смогут оставить заявку на проведение библиотекарями мероприятий для первоклассников, передает официальный сайт мэра Москвы.