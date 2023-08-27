В Лужниках пройдут соревнования по пляжному волейболу

Площадка мэра Москвы «Мой район» в «Луниках» приглашает горжан и гостей столицы принять участие в соревнованиях по пляжному волейболу. Состязания пройдут в локации «Набережная» около Малой спортивной арены.

Принять участие в соревнованиях могут не только профессионалы, но и даже те, кто никогда не играли в волейбол. Для этого на площадке будут дежурить профессиональные тренеры, которые начат играть даже тех, кто никогда не играл.

Уверенные игроки в волейбол могут заявляться на соревнования со своей командой. Присоединиться к тренировкам по пляжному волейболу на этой площадке «Моего района» в спорткомплексе можно в любое время с 12 00 до 21 00 по будням и с 11 00 до 21 00 в выходные. А по выходным горожан ждут показательные выступления волейболистов.